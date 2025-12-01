Il gameplay di 007 First Light verrà presentato di nuovo a breve

L'idea è evidentemente quella di arrivare all'appuntamento con il lancio, il prossimo 27 marzo, con un prodotto che gli utenti abbiano già perfettamente inquadrato e vogliano assolutamente giocare: vedremo se i ragazzi di IO Interactive riusciranno a raggiungere lo scopo.

007 First Light svela la data di uscita e un lungo trailer ricco di azione e furtività

Hitman, comunque, non è morto

Se lo sono chiesti in molti: ci saranno altri Hitman ora che IO Interactive ha accesso alla proprietà intellettuale di 007? Stando alle parole del CEO Hakan Abrak, la risposta è sì: l'Agente 47 non verrà accantonato e anzi arriveranno delle novità a breve.

In effetti, pur considerando la straordinaria popolarità di un franchise come quello di James Bond, è chiaro che il team non avrebbe rinunciato al suo prodotto di punta, Hitman, che può contare su di una base d'utenza molto solida e appassionata.