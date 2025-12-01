1

Il gameplay di 007 First Light verrà presentato di nuovo a breve

IO Interactive ha annunciato un evento in streaming in cui verrà nuovamente mostrato il gameplay di 007 First Light, con tanto di commento degli sviluppatori.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/12/2025
James Bond in 007 First Light
007 First Light
007 First Light
Il gameplay di 007 First Light verrà presentato di nuovo a breve, nel corso di un evento in streaming che verrà trasmesso il 3 dicembre a partire dalle 17.00, ora italiana, e a cui parteciperanno diversi componenti del team di sviluppo del gioco.

"Sintonizzatevi mentre alziamo il sipario su tutto ciò che riguarda il gameplay insieme al gameplay director Andreas Krogh e al senior level designer Thomas Pulluelo, nel corso del nostro dev stream Beyond the Light", si legge nel post di IO Interactive.

Dopo il lungo trailer del gameplay pubblicato lo scorso settembre, lo studio sembra dunque intenzionato ad approfondire ulteriormente le meccaniche di gioco che sono state messe a punto per questo ambizioso progetto.

L'idea è evidentemente quella di arrivare all'appuntamento con il lancio, il prossimo 27 marzo, con un prodotto che gli utenti abbiano già perfettamente inquadrato e vogliano assolutamente giocare: vedremo se i ragazzi di IO Interactive riusciranno a raggiungere lo scopo.

Hitman, comunque, non è morto

Se lo sono chiesti in molti: ci saranno altri Hitman ora che IO Interactive ha accesso alla proprietà intellettuale di 007? Stando alle parole del CEO Hakan Abrak, la risposta è sì: l'Agente 47 non verrà accantonato e anzi arriveranno delle novità a breve.

In effetti, pur considerando la straordinaria popolarità di un franchise come quello di James Bond, è chiaro che il team non avrebbe rinunciato al suo prodotto di punta, Hitman, che può contare su di una base d'utenza molto solida e appassionata.

