Destiny 2: I Ribelli ha un trailer cinematografico in perfetto stile Star Wars

Destiny 2: I Ribelli è stato mostrato da Bungie con un trailer cinematografico in perfetto stile Star Wars, che ribadisce ancora di più quanto la nuova espansione si ispiri all'universo cinematografico di Guerre Stellari.

Disponibile a partire da domani, I Ribelli si pone come uno degli aggiornamenti più ambiziosi per lo sparatutto, realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games e pensato per donare all'esperienza un'atmosfera inedita, che riprende appunto quella che si respira nella galassia lontana lontana.

Il pacchetto ci catapulta in una frontiera caotica, pericolosa e ricca di opportunità, in cui i Guardiani dovranno confrontarsi con nuove forze ribelli e misteriose minacce interstellari. Tra dune rosse marziane, avamposti hi-tech europei e paesaggi venusiani dalle atmosfere mistiche, l'espansione punta forte su varietà e identità artistica.

Fra le novità più interessanti de I Ribelli c'è naturalmente la Praxic Blade, una spada cinetica Esotica che si ispira in maniera palese alle spade laser di Star Wars, e che vanta un sistema di personalizzazione dallo spessore sorprendente.