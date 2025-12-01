1

Destiny 2: I Ribelli ha un trailer cinematografico in perfetto stile Star Wars

Anche il nuovo trailer cinematografico di Destiny 2: I Ribelli ribadisce i riferimenti a Star Wars per la nuova espansione dello sparatutto targato Bungie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/12/2025
Tre personaggi di Destiny 2: I Ribelli
Destiny 2: La Forma Ultima
Destiny 2: La Forma Ultima
Articoli News Video Immagini

Destiny 2: I Ribelli è stato mostrato da Bungie con un trailer cinematografico in perfetto stile Star Wars, che ribadisce ancora di più quanto la nuova espansione si ispiri all'universo cinematografico di Guerre Stellari.

Disponibile a partire da domani, I Ribelli si pone come uno degli aggiornamenti più ambiziosi per lo sparatutto, realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games e pensato per donare all'esperienza un'atmosfera inedita, che riprende appunto quella che si respira nella galassia lontana lontana.

Il pacchetto ci catapulta in una frontiera caotica, pericolosa e ricca di opportunità, in cui i Guardiani dovranno confrontarsi con nuove forze ribelli e misteriose minacce interstellari. Tra dune rosse marziane, avamposti hi-tech europei e paesaggi venusiani dalle atmosfere mistiche, l'espansione punta forte su varietà e identità artistica.

Il trailer di lancio di Destiny 2: I Ribelli sottolinea i riferimenti a Star Wars Il trailer di lancio di Destiny 2: I Ribelli sottolinea i riferimenti a Star Wars

Fra le novità più interessanti de I Ribelli c'è naturalmente la Praxic Blade, una spada cinetica Esotica che si ispira in maniera palese alle spade laser di Star Wars, e che vanta un sistema di personalizzazione dallo spessore sorprendente.

Forza e Destino

Annunciata lo scorso settembre, Destiny 2: I Ribelli introduce nuove storie, nuovi scenari, nuove armi che producono sostanziali novità sul fronte dei combattimenti, ricchi di possibilità e approcci inediti a tutto vantaggio della varietà dell'esperienza.

Il pacchetto include inoltre la nuova modalità Invasion, che consente a un Guardiano di irrompere nel mondo di un altro giocatore per ostacolarne i progressi e guadagnare ricompense esclusive: una meccanica che richiama elementi PvP ibridati al PvE, potenzialmente capace di rinfrescare l'impianto.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Destiny 2: I Ribelli ha un trailer cinematografico in perfetto stile Star Wars