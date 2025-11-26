Il trailer di lancio di Destiny 2: I Ribelli sottolinea i riferimenti a Star Wars

Bungie ha pubblicato il trailer di lancio di Destiny 2: I Ribelli , la nuova espansione in arrivo il prossimo 2 dicembre, che lo studio ha realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games e che rende omaggio all'universo di Star Wars .

Una frontiera di attività e fazioni

Pur reduci da alcune recenti polemiche e abbandoni, gli sviluppatori di Destiny 2 hanno presentato con grande entusiasmo i contenuti de I Ribelli e in particolare la Lawless Frontier, un'attività pensata ai fini della rigiocabilità e dotata di una difficoltà scalabile.

Le missioni disponibili includono Smuggling, Bounty Hunt e operazioni di sabotaggio ambientate all'interno di nuove mappe su Marte, Europa e Venere.

Debutta inoltre la modalità Invasion, un'opzione che consente a un Guardiano di irrompere nel campo di un altro giocatore per ostacolarne i progressi e ottenere ricompense esclusive.

È infine in arrivo anche un nuovo dungeon, Equilibrium, che verrà lanciato il 13 dicembre e accompagnato da una competizione ufficiale, trasmessa in diretta.