Ora Steam è a 64-bit su Windows 11 e Windows 10 64-bit, aggiunto il supporto per il controller di Switch 2

Con l'ultimo aggiornamento, il client di Steam in beta è diventato a 64-bit su Windows 11 e su Windows 10 a 64-bit. Inoltre, è stato aggiunto il supporto per il controller di Nintendo Switch 2. Insomma, Valve continua a rifinire l'esperienza utente della sua piattaforma, che introduce diverse novità tecniche e una serie di fix mirati a migliorare stabilità e compatibilità.