Polemiche e abbandoni colpiscono Destiny 2: Bungie decide di rimuovere i criticati nuclei instabili

Destiny 2 subisce ulteriori critiche a causa dell'introduzione della nuova valuta in-game, costringendo Bungie a fare una rapida marcia indietro, considerando anche il periodo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/10/2025
Con Destiny 2 sotto attacco tra polemiche e abbandoni di giocatori, Bungie ha deciso di rimuovere in tempo record i criticati nuclei instabili, ovvero una sorta di valuta in-game che era stata inserita nella nuova espansione, I Confini del Destino.

La nuova introduzione ha subito scatenato notevoli polemiche nella community, che si sono sommate a un periodo decisamente negativo per il gioco di Bungie, costringendo il team a rivedere la politica e rimuovere almeno questo aspetto critico, in modo da correggere la rotta.

I nuclei instabili erano stati inseriti in I Confini del Destino come sistema per incrementare il livello di potenza di armi ed equipaggiamenti come una vera e propria valuta nel gioco, ma hanno subito attirato le ire dell'utenza.

Destiny 2 tornerà in carreggiata?

Il costo effettivo dei nuclei instabili e insomma l'economica interna legata a questi è parsa sbilanciata ai giocatori, che hanno criticato lo sbilanciamento derivato da questa nuova introduzione.

Di fatto, il sistema portava a un nuovo grinding eccessivo e si è presentato subito alquanto problematico e decisamente avversato dalla community, che peraltro sta dimostrando un po' di disamoramento dal gioco, visti gli ultimi numeri registrati anche in termini di utenti contemporanei su Steam.

Il sistema di infusione richiedeva una grande quantità di nuclei e, di fatto, tendeva a disincentivare la sperimentazione sulle modifiche da effettuare agli equipaggiamenti.

Questo ha portato Bungie a rivedere interamente il sistema, di fatto eliminando i nuclei instabili: "Abbiamo deciso di abbandonare completamente questa valuta", ha riferito Bungie in un nuovo aggiornamento. "Una volta abbandonata, l'infusione costerà una quantità di nuclei potenzianti e glimmer".

Bungie ha ammesso che "i nuclei instabili sono stati troppo restrittivi in tutti i livelli di potenza e non hanno stimolato decisioni interessanti in termini di buildcraft, sia che si trattasse di potenziare le missioni della campagna e provare armi diverse, sia che si trattasse di accedere ai contenuti Endgame e cercare di infondere equipaggiamenti di livello inferiore a livelli di potenza superiori".

Non c'è ancora una tempistica precisa per la rimozione, ma dovrebbe avvenire a breve. Solo qualche settimana fa, avevamo visto che Bungie aveva rimborsato Destiny 2 su Steam dopo il ban da alcuni territori, anche giocatori con 2.000 ore.

