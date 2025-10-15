Microsoft ha nuovi loghi per Office, ma i concept scartati non erano male: quali vi piacciono di più?

Questi progetti offrono uno sguardo inedito sul processo creativo del team di design di Redmond e mostrano quanto i loghi di Word, Excel e PowerPoint avrebbero potuto prendere direzioni molto diverse. Alcuni dei concept ricordano addirittura le icone di Office per Mac dei primi anni 2000, con un approccio più illustrativo e meno minimalista rispetto a quello scelto oggi.

Microsoft ha iniziato a distribuire le nuove icone di Office, caratterizzate da linee più morbide e colori più vivaci , ma ha deciso anche di svelare parte del lavoro che si nasconde dietro il loro sviluppo. L'azienda ha condiviso una serie di concept preliminari che mostrano le sperimentazioni grafiche condotte prima di arrivare ai design finali.

I concept per i loghi delle applicazioni della suite Microsoft Office

Nel caso di Word, Microsoft ha testato numerose varianti. Alcuni prototipi presentavano un aspetto simile a un taccuino, con elementi che suggerivano pile di fogli o documenti impilati. In altre versioni, la lettera "W" occupava un ruolo centrale, diventando il punto focale dell'icona. Il team ha valutato anche opzioni in cui il lettering era quasi assente o completamente integrato con lo sfondo, riducendo l'enfasi sul marchio per valorizzare invece la struttura visiva. Alla fine, Microsoft ha scelto una versione più sobria, caratterizzata da tre barre orizzontali al posto delle quattro originali, disponibile in due varianti: con e senza la lettera.

I concept per il nuovo logo di Microsoft Word

Per quanto riguarda Excel, il lavoro di sperimentazione si è concentrato sulle celle, elementi visivi distintivi dell'applicazione. Le icone concettuali esploravano diverse modalità di rappresentazione della griglia e dei colori, pur mantenendo la riconoscibilità del logo. In una delle versioni più apprezzate all'interno del team, la "X" veniva reinterpretata in modo più astratto, ma Microsoft ha poi deciso di mantenere una linea più coerente con l'attuale identità visiva di Office, in modo da preservare familiarità e continuità per gli utenti.

I loghi concept per Microsoft Excel

PowerPoint, invece, ha offerto ai designer l'opportunità di giocare con forme e simboli legati alle presentazioni. Alcuni concept puntavano tutto sulla lettera "P", trasformandola in un nastro dinamico o combinandola con elementi grafici che ricordavano un diagramma a torta. Altri modelli sperimentavano colori più saturi e sfumature più accentuate per comunicare energia e movimento. Tuttavia, la versione finale è risultata più equilibrata: un'evoluzione del logo esistente, resa più moderna grazie a contorni arrotondati e a una palette cromatica più morbida.

L'intero set di nuove icone non riguarda solo Word, Excel e PowerPoint, ma include anche aggiornamenti per Teams, OneDrive, Outlook e OneNote, ed era stato anticipato da un leak di icone 3D uscito qualche mese fa. Microsoft sta ora distribuendo gradualmente le nuove grafiche su Windows e iOS, adottando due approcci differenti: su Windows vengono utilizzate le versioni con lettere identificative, mentre su iOS l'azienda ha optato per un design più pulito e privo di testo.

I concept per il nuovo logo di Microsoft PowerPoint

Le nuove icone rientrano nel percorso di rinnovamento dell'identità visiva di Microsoft, che negli ultimi anni ha puntato su forme fluide, tonalità più calde e un linguaggio grafico unificato tra i vari prodotti della suite. L'obiettivo è trasmettere maggiore coesione e modernità, in linea con l'evoluzione di Windows 11 e con la filosofia "Fluent Design" che caratterizza l'intero ecosistema software dell'azienda.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono i nuovi loghi o preferite alcune delle forme dei concept scartati?