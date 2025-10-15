Il nuovo trailer di Jurassic World Evolution 3 presenta una missione in Nevada

Con l'uscita del gioco ormai imminente, fissata al 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S , gli sviluppatori stanno provando a promuovere questo nuovo capitolo nella maniera più completa possibile.

Jurassic World Evolution 3 si mostra in un nuovo trailer incentrato su management e team veterinari

Ciò che viene mostrato nel video, tratto da una versione beta di Jurassic World Evolution 3, non mette in evidenza grandi novità funzionali e strutturali del terzo episodio, che tuttavia sono presenti e andranno immancabilmente ad aumentare il grado di varietà dell'esperienza.

Le sequenze mostrano dapprima il confronto fra un elicottero e uno stormo di pterodattili , poi si passa alle tradizionali meccaniche di gestione e costruzione delle strutture, finalizzate in questo caso alla creazione di un avamposto di controllo all'interno di una zona evidentemente problematica dal punto di vista della presenza dei dinosauri.

Un franchise che non teme crisi

Alla luce degli incassi di Jurassic World: La Rinascita, che hanno segnato un record clamoroso per Scarlett Johansson, sembra proprio che il franchise non tema crisi e sia dunque capace di macinare ancora numeri importanti, tanto nelle sale cinematografiche quanto nelle trasposizioni come questa.

Il fascino esercitato dai dinosauri resta dunque forte e in Jurassic World Evolution 3 avremo la possibilità di cimentarci ancora una volta con le sfaccettate meccaniche gestionali della serie, supportate in questo caso da un comparto tecnico sofisticato e moderno.