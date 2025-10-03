Jurassic World Evolution 3 si mostra in un nuovo trailer incentrato su management e team veterinari

In qualità di manager, ci troviamo a dover ricorrere a diverse squadre di specialisti all'interno del parco, che si occupano di tutte le varie sfaccettature che emergono nella costruzione e gestione della struttura , come vediamo in questo trailer.

Trattandosi in effetti di giochi gestionali, l'aspetto manageriale è fondamentale nel gameplay della serie e Jurassic World Evolution 3 non fa differenza, anzi incrementa questo aspetto con un ulteriore approfondimento sui diversi aspetti da controllare per la corretta gestione del parco sui dinosauri.

Frontier Developments continua il suo avvicinamento al lancio di Jurassic World Evolution 3 , ormai in arrivo, con un nuovo trailer incentrato, in particolare, sulla gestione del parco e dei team veterinari , che risultano elementi fondamentali nella struttura del gioco.

Le squadre di pronto intervento

Le squadre di specialisti in Jurassic World Evolution 3 risultano ancora più numerose e stratificate, comprendendo vari elementi che si occupano di ogni diverso aspetto dalla costruzione alla manutenzione delle strutture, oltre ovviamente alla cura degli animali presenti.

Tra questi sono ovviamente presenti anche i veterinari, che hanno una grande importanza nella quotidianità del parco in quanto devono intervenire in una grande quantità di casi, per assicurare la salute degli animali e la sicurezza della struttura.

L'MVU, in particolare, è l'unità veterinaria mobile: una sorta di pronto intervento che agisce direttamente sul campo spostandosi all'occorrenza dove è necessario, curando gli animali e risolvendo varie crisi.

Dopo aver visto il trailer ufficiale con la data di uscita, fissata per il 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, più di recente è stato pubblicato il trailer con la "Crociera nel Cretaceo" e ora vediamo alcuni aspetti più specifici del gameplay di Jurassic World Evolution 3.