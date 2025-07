Jurassic World Evolution 3 presenta i Lokiceratops con un trailer

Il nuovo trailer di Jurassic World Evolution 3 presenta i Lokiceratops, una delle specie con cui avremo a che fare nel nuovo episodio della serie simulativa, appartenente alla famiglia erbivora dei ceratopsidi.

Senza dubbio una delle attrazioni più importanti del parco che andremo a gestire, i Lokiceratops prendono il proprio nome dalla divinità norrena Loki, com'era facile immaginare, per via della forma delle loro lunghe corna, che ricordano quelle che ornavano l'elmo del dio dell'inganno.

Un'altra peculiarità estetica di queste creature risiede nella colorazione vivace, che consente loro di distinguersi e di ambire a diventare una delle nostre attrazioni di riferimento, anche grazie a una marcata predisposizione per la socialità.

I Lokiceratops si muovono in piccoli branchi e di norma hanno un atteggiamento pacifico, ma non si tirano indietro quando c'è da difendere il loro territorio o i cuccioli: in quel caso possono dar vita a lotte furiose sfruttando le proprie abilità.