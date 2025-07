Nintendo potrebbe accorciare i tempi di sviluppo dei giochi per Switch 2 per abbassare i costi

Nintendo in futuro potrebbe decidere di accorciare i tempi di sviluppo di alcuni dei suoi giochi, come possibile misura per abbassare i costi sempre più crescenti dell'industria videoludica.

In un Q&A con gli investitori, il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato che i crescenti budget di sviluppo, spinti da progetti sempre più grandi e da giochi con una fedeltà grafica sempre più elevata, hanno fatto sì che il 'business ad alto rischio' della creazione di videogiochi diventasse ancora più rischioso. Di conseguenza, una delle possibili soluzioni valutate dalla compagnia è quello di sviluppare giochi con tempi di sviluppo più corti, abbassando dunque i costi totali.