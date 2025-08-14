Nintendo aggiorna l'app per il Controllo parentale di Switch: lei sì che pensa ai bambini!

Nintendo pensa sempre ai bambini e ai relativi genitori che voglio avere la certezza di poter tenere sotto controllo la loro esperienza con Nintendo Switch e lo fa offrendo una applicazione dedicata al Controllo parentale . Ora, questa app è stata aggiornata.

Le novità dell'aggiornamento dell'app del Controllo parentale di Nintendo

Tra le novità aggiunte nella versione 2.2.0 ad agosto 2025 troviamo:

Il display dell'attività di gioco è stato migliorato

La sezione "suggerimenti per i controlli parentali" è stata aggiunta alla fine del menù sulle allerte

Altri piccoli miglioramenti (non meglio specificati)

Questo aggiornamento arriva dopo mesi rispetto all'ultimo grande aggiornamento dedicato all'applicazione. Ricordiamo che a maggio 2025 era infatti stato inserito il supporto a Nintendo Switch 2, con una serie di impostazioni per la funzione GameChat della console ad esempio per poter impostare una lista di amici approvati e decidere quando è possibile usare la funzione video.

Inoltre, erano state aggiunte impostazioni per limitare il tempo di gioco quotidiano, impostare dei limiti ai sistemi connessi alla console e l'introduzione dei primi suggerimenti per i genitori che devono supervisionare le sessioni di gioco dei figli ma non sono particolarmente a proprio agio con l'argomento.

L'applicazione del controllo parentale per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 è disponibile gratuitamente su iOS e Android. Ricordiamo infine che un altro gioco GameCube è in arrivo su Nintendo Switch 2 per gli abbonati ad Online + Pacchetto aggiuntivo.