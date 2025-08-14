Nintendo aggiorna l'app per il Controllo parentale di Switch: lei sì che pensa ai bambini!

Nintendo pensa sempre ai bambini e ai relativi genitori che voglio avere la certezza di poter tenere sotto controllo la loro esperienza con Nintendo Switch e lo fa offrendo una applicazione dedicata al Controllo parentale. Ora, questa app è stata aggiornata.
Precisamente ha raggiunto la versione 2.2.0 che introduce una serie di novità.
Le novità dell'aggiornamento dell'app del Controllo parentale di Nintendo
Tra le novità aggiunte nella versione 2.2.0 ad agosto 2025 troviamo:
- Il display dell'attività di gioco è stato migliorato
- La sezione "suggerimenti per i controlli parentali" è stata aggiunta alla fine del menù sulle allerte
- Altri piccoli miglioramenti (non meglio specificati)
Questo aggiornamento arriva dopo mesi rispetto all'ultimo grande aggiornamento dedicato all'applicazione. Ricordiamo che a maggio 2025 era infatti stato inserito il supporto a Nintendo Switch 2, con una serie di impostazioni per la funzione GameChat della console ad esempio per poter impostare una lista di amici approvati e decidere quando è possibile usare la funzione video.
Inoltre, erano state aggiunte impostazioni per limitare il tempo di gioco quotidiano, impostare dei limiti ai sistemi connessi alla console e l'introduzione dei primi suggerimenti per i genitori che devono supervisionare le sessioni di gioco dei figli ma non sono particolarmente a proprio agio con l'argomento.
L'applicazione del controllo parentale per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 è disponibile gratuitamente su iOS e Android. Ricordiamo infine che un altro gioco GameCube è in arrivo su Nintendo Switch 2 per gli abbonati ad Online + Pacchetto aggiuntivo.