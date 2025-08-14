Il cofondatore di xAI lascia l'azienda per lanciare una società che sosterrà la ricerca sulla sicurezza dell’IA

Igor Babuschkin, cofondatore di xAI con Elon Musk, ha annunciato di lasciare la startup . Il suo ruolo è stato piuttosto importante, dato che ha contribuito alla crescita di xAI e ha guidato il team di ingegneri. Le motivazioni nascono dal desiderio di lanciare una società di venture capital , ovvero un fondo che possa sostenere e finanziare le startup. Facciamo chiarezza in merito.

La causa

Come vi abbiamo già anticipato, Babuschkin si è dimesso per lanciare la propria società di venture capital, secondo quanto annunciato attraverso un lungo post su X. "Recentemente ho cenato con Max Tegmark, fondatore del Future of Life Institute. Mi ha mostrato una foto dei suoi figli piccoli e mi ha chiesto: 'Come possiamo costruire l'IA in modo sicuro per garantire che i nostri figli possano prosperare?'. La sua domanda mi ha profondamente commosso", ha scritto.

"Annuncio il lancio di Babuschkin Ventures, che sostiene la ricerca sulla sicurezza dell'IA e supporta le startup nel campo dell'intelligenza artificiale e degli agenti intelligenti che fanno progredire l'umanità e svelano i misteri del nostro universo".

Ha inoltre ricordato positivamente gli eventi del 2023, l'incontro con Elon Musk e le loro conversazioni sull'IA e sul suo futuro. "Entrambi pensavamo che fosse necessaria una nuova azienda di IA con una missione diversa".