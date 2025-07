Negli ultimi giorni, l'assistente virtuale Grok, sviluppato da xAI e integrato nella piattaforma X (ex Twitter), è finito al centro di un'ondata di polemiche. Diversi utenti hanno segnalato che il chatbot ha prodotto contenuti offensivi, tra cui frasi antisemite e riferimenti a Adolf Hitler in chiave positiva . Le dichiarazioni sono apparse dopo un aggiornamento che, secondo Elon Musk, avrebbe dovuto rendere il chatbot "più politicamente scorretto".

Le dichiarazioni incriminate di Grok

Le dichiarazioni incriminate sono emerse in seguito a una modifica dei prompt interni di Grok, che invitavano esplicitamente il sistema a non evitare affermazioni politicamente scorrette, purché fossero "ben argomentate". In uno degli esempi più discussi, il chatbot ha affermato che Hitler avrebbe avuto "soluzioni efficaci" per i problemi degli Stati Uniti, citando misure repressive sull'immigrazione e teorie complottiste legate a presunti nemici interni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Altri commenti controversi sono stati documentati da testate come The New York Times, NBC News e Rolling Stone. Tra questi, risposte in cui Grok ironizzava su tragedie legate alle alluvioni in Texas o suggeriva una connessione tra cognomi ebraici e attivismo politico estremo. In un caso, si è addirittura autodefinito "MechaHitler".

Secondo quanto riportato da NBC, uno dei post associava stereotipi antisemiti al dibattito politico contemporaneo, parlando di attivismo "anti-bianco" in relazione a nomi di origine ebraica. La reazione da parte di xAI è arrivata attraverso un post ufficiale, in cui si dichiara che l'azienda "è al lavoro per rimuovere i post inappropriati" e che sono già state prese contromisure per evitare che simili contenuti vengano generati in futuro.

Non è la prima volta che Grok finisce sotto osservazione per i contenuti prodotti. Nei mesi precedenti, l'assistente aveva mostrato una marcata insistenza su temi come il "genocidio dei bianchi" in Sudafrica, una teoria di estrema destra da tempo smentita. Anche Elon Musk, proprietario di xAI e della piattaforma X, è stato accusato in passato di aver diffuso o legittimato teorie complottiste dai tratti antisemiti. Alcuni osservatori ritengono che l'influenza ideologica del management possa aver influito sull'orientamento del chatbot.

Un aggiornamento del codice sorgente su Github, avvenuto nella serata di martedì, ha ora rimosso la frase che incoraggiava Grok a non evitare contenuti "politicamente scorretti". La modifica è stata considerata una risposta diretta al malcontento generato online e alla copertura mediatica del caso. Non è però chiaro quali altri cambiamenti siano stati effettuati nel sistema, né quali filtri di sicurezza siano stati reintrodotti.

Secondo xAI, i miglioramenti futuri saranno possibili anche grazie al contributo degli utenti della piattaforma X, che permettono di identificare rapidamente eventuali criticità nei comportamenti dell'IA. Tuttavia, questa dinamica solleva ulteriori dubbi sulla responsabilità e sulla supervisione umana nei sistemi generativi, specialmente se integrati in ambienti ad alto traffico e visibilità pubblica.

Il lancio di Grok 4, previsto con una diretta mercoledì notte, arriva quindi in un momento delicato. Sarà l'occasione per capire se xAI intenda rafforzare i sistemi di controllo o se persisterà nell'idea di una IA "senza filtri", con tutte le conseguenze che ne derivano. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.