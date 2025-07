Escape from Tarkov si aggiorna con il Wipe "Hardcore" che lo rende più estremo: ecco le novità in arrivo

Battlestate Games lancia oggi, 9 luglio, un aggiornamento di notevole rilevanza per Escape from Tarkov, definito Wipe "Hardcore" proprio per la volontà di introdurre nuove caratteristiche che rendano il gioco ancora più selettivo, alzando il livello di sfida.

La patch 0.16.8.0 è in applicazione proprio in queste ore, con il gioco che dovrebbe attraversare una fase di blocco delle attività online destinata a durare circa 6 ore: secondo il programma iniziale, Escape from Tarkov dovrebbe tornare online alle ore 15:00 di oggi, ma è possibile che la riattivazione slitti di qualche minuto o ora.

In ogni caso, al ritorno online il noto extraction shooter dovrebbe proporre delle sfide di livello più impegnativo, con evoluzioni applicate all'intelligenza artificiale e alcune modifiche alle regole generali.