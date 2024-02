Escape From Tarkov: sono arrivate le prime microtransazioni con l'ultima patch

Per certi versi, dunque, si parliamo di microtransazioni "inevitabili" : con la rimozione dell'edizione Edge of Darkness non era possibile infatti ottenere questi extra in alcun modo.

Nello specifico parliamo di slot extra per l'inventario nel nascondiglio e l'accesso alla modalità di pratica in co-op. Entrambi questi elementi non sono ancora disponibili all'acquisto nel momento in cui scriviamo, con maggiori dettagli su disponibilità e prezzi che verranno annunciati in un secondo momento.

Gli acquisti opzionali con denaro reale aggiunti permettono di accedere a degli extra in realtà già presenti nel gioco da tempo e finora di appannaggio esclusivo per coloro che avevano acquistato l'edizione Edge of Darkness, ora rimossa dalla vendita.

Escape From Tarkov è riuscito per anni a tenersi alla larga delle tanto poco apprezzate microtransazioni , ma a quanto pare alla fine gli sviluppatori di Battlestate Games hanno deciso di tornare sui propri passi, seppur parzialmente, con la patch 14.1.0 .

Niente armi, oggetti o booster a pagamento nei piani futuri

Sulla questione è intervenuto anche Nikita Buyanov, il COO di Battlestate Games, che con un post su Reddit ha chiarito i motivi di questi cambiamenti per Escape from Tarkov e che non ci sono piani per introdurre armi, oggetti, o booster a pagamento all'interno del gioco.

"Vogliamo aggiungere opzioni acquistabili perché abbiamo rimosso la versione Edge of Darkness e alcune delle sue caratteristiche devono essere ripristinate (la coop offline, ad esempio) e perché il gioco funziona da 8 anni senza alcun acquisto aggiuntivo (si compra e si gioca per sempre - ed è una situazione piuttosto unica per un gioco come Escape from Tarkvo)", ha detto Buyanov.

"Nelle prossima patch vogliamo aggiungere ulteriori slot per l'inventario per ogni versione (fino a 28 righe aggiuntive), sblocco anticipato dell'abbigliamento e possibilità di giocare in coop offline. Non ci saranno valute in-game, oggetti, armi e pacchetti acquistabili con equipaggiamento e così via. Non ci saranno nemmeno booster. Per quanto riguarda gli slot dell'inventario, in seguito sarà possibile sbloccare nuove righe senza spendere soldi."