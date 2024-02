Palworld: tanti nuovi contenuti come carri, costruzioni varie e altro potrebbero arrivare presto

D'altra parte, Palworld è strutturato come una sorta di live service che dovrà probabilmente avere un supporto lungo essendo peraltro ancora in accesso anticipato , dunque possiamo aspettarci l'arrivo di una notevole quantità di nuovi contenuti in arrivo attraverso aggiornamenti.

La questione non è affatto certa, ma come riferito in un post su Reddit dall'utente Unhappy_Panic_1875, che ha fatto una raccolta completa di queste aggiunte, si tratta di elementi che risulterebbero presenti in alcuni materiali promozionali di Palworld ma che non sono al momento disponibili nel gioco, facendo pensare a una loro introduzione successiva.

Secondo vari utenti, ci sarebbe una grande quantità di contenuti che potrebbero essere in arrivo in Palworld con i prossimi aggiornamenti, come carri trainati da pal, nuove costruzioni e opzioni di gioco e tanto altro.

Tante possibili novità in arrivo

Il carro trainato da pal visto nel trailer

In particolare, dal primo trailer di presentazione di Palworld è stata estrapolata la possibile presenza di carri trainati da pal, visto che uno di questi risulta visibile nel trailer in questione, visibile qui sopra, poi evidentemente rimosso dalla versione lanciata sul mercato.

Oltre a queste, diverse altre aggiunte dovrebbero arrivare al sistema di costruzione: opzioni avanzate per Pengullet, nuove architetture per la propria casa, la possibilità di tosare i Lambals per ottenere la lana, delle gabbie per trasportare i pal e tante novità riguardanti le armi delle creature, oltre a ulteriori creature.

Altre novità riguarderebbero una maggiore interazione sui villaggi, che potrebbero essere anche distrutti, oltre a un sistema di giardinaggio avanzato, la possibilità di viaggiare sopra un pal in stile balena, aree di gioco fluttuanti in cielo, arene per il combattimento, navi e tanto altro.

Considerando che Palworld è attualmente in accesso anticipato su PC e in Game Preview su Xbox, è altamente probabile che molte novità siano in arrivo per arricchire i contenuti del gioco, visto che non siamo ancora alla versione definitiva di questo. Non resta dunque che attendere ulteriori informazioni al riguardo.

Nel frattempo, Pocketpair è a corto di personale proprio a causa del grande lavoro richiesto da Palworld e dovrà nettamente espandersi nel breve termine.