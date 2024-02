Palworld: Pocketpair è a corto di personale, cerca disperatamente nuovi sviluppatori

Evidentemente il successo di Palworld è stato ben superiore alle più rosee aspettative di Pocketpair, con lo studio che ora ha ammesso pubblicamente di non avere abbastanza personale e che ci sono tantissime posizioni aperte.

Questo dettaglio arriva dall'account ufficiale X | Twitter di Palworld, dove lo studio afferma di avere in programma tante novità per il gioco, ma che per concretizzarle ha bisogno di ingrossare i ranghi del team di sviluppo, a tal punto che i candidati non devono essere necessariamente esperti con l'Unreal Engine 5.

"Ci sono tantissime cose che vorremo fare in Palworld, ma siamo a corto di colleghi!", recita il post tradotto dal giapponese. "Stiamo reclutando per tutte le posizioni, ma in particolare siamo cercando progettisti e ingegneri! Cerchiamo persone con esperienza con qualsiasi motore, quindi se siete interessati a creare una tipologia di gioco completamente nuova, candidatevi!"