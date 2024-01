Palworld: multiplayer PvP, crossplay, raid contro boss e altre novità in arrivo

Con il successo di Palworld che continua a ritmo travolgente, il team Pocketpair ha intanto riferito qualcosa sui prossimi programmi riguardanti gli aggiornamenti in arrivo per il gioco, che sembrano essere molti e sostanziosi comprendendo multiplayer PvP, crossplay, raid contro boss e tanto altro.

Dopo aver superato ormai i 7 milioni di copie vendute, peraltro solo per quanto riguarda la versione PC, mentre non ci sono ancora dati precisi su Xbox, dove verrà giocato in massa anche attraverso Game Pass, Palworld si appresta a ricevere diverse novità con il supporto previsto per il prossimo periodo.



La priorità va ovviamente alla soluzione dei bug critici emersi finora, come riferito dal team Pocketpair, dunque continueranno ad arrivare aggiornamenti a cadenza ravvicinata, sebbene permanga il problema del ritardo negli update per la versione Game Pass, che deve passare attraverso le certificazioni di Microsoft.