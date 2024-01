The Day Before è stato vittima di una campagna d'odio, dicono gli sviluppatori

Nella narrazione di Fntastic, The Day Before non includeva al lancio tutte le feature promesse ma il team stava lavorando al fine di risolvere i problemi . Tuttavia, la campagna d'odio messa in piedi sui social e sulla stampa di settore avevano già fatto troppi danni.

Ufficialmente morto da un paio di giorni, con lo spegnimento dei server, The Day Before è stato danneggiato "dai pregiudizi negativi di alcuni blogger che fanno soldi monetizzando l'odio e che hanno influenzato la percezione del prodotto da parte degli utenti", secondo lo studio.

The Day Before è stato vittima di una campagna d'odio che ha contribuito ad affossarlo: ne sono convinti gli sviluppatori del team Fntastic, che hanno pubblicato su Twitter un bizzarro comunicato al fine di "contrastare la disinformazione" riguardante il gioco.

C'è qualcosa all'orizzonte?

Consapevoli che dopo la chiusura di The Day Before ci sono state persone che hanno continuato a giocare o che gli hanno scritto per sapere se il progetto sarebbe stato in qualche modo riproposto, gli sviluppatori di Fntastic hanno invitato tutti a seguirli sui social per "scoprire cosa succederà in futuro".

È infatti possibile che lo studio provi a sfruttare la notorietà legata a questa situazione al fine di pubblicizzare eventuali nuovi prodotti, che pare siano già in cantiere.