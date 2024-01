The Day Before è ufficialmente morto oggi, con lo spegnimento dei server

Si tratta di una morte annunciata, praticamente da subito dopo il lancio del gioco, che di per sé è stato già decisamente sofferto e complicato. Forse qualcuno sperava ancora in un esito differente, sicuramente c'erano persone ancora attive, come abbiamo visto il giocatore solitario che continuava a giocarci ormai a pochi giorni dalla fine, ma il destino era ormai segnato ed è giunto a conclusione in queste ore.

A poco più di un mese dalla sua uscita, The Day Before è ufficialmente "morto" oggi , con lo spegnimento totale dei server , avvenuto proprio nella giornata di oggi, 22 gennaio 2024, come era stato già annunciato da Fntastic.

Una triste storia

The Day Before aveva elementi interessanti

Nonostante non abbia mai brillato per originalità, The Day Before poteva essere un gioco davvero molto interessante: l'ambientazione urbana post-apocalittica e gli infetti sono elementi sempre in grado di attirare l'attenzione, così come le meccaniche survival.

La prima presentazione aveva infatti colpito nel segno, ma che qualcosa non stesse andando per il verso giusto è emerso già nei mesi precedenti l'uscita, quando il team Fntastic è rimasto impelagato in un problema di copyright da cui sembrava difficile uscire.

Alla fine il gioco è effettivamente stato messo a disposizione, ma ha subito dimostrato una quantità di problemi tecnici e di progettazione veramente impressionante, tanto da rendere impossibile riuscire a ristrutturare tutto viste anche le dimensioni esigue del team di sviluppo.

Dopo aver chiuso il team, Fntastic ha annunciato dunque la chiusura di The Day Before, con lo spegnimento dei server che è avvenuto proprio oggi, ponendo definitivamente la parola fine sul progetto.