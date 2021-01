The Day Before annunciato con un trailer: un MMO in stile The Division

L'editore MyTona e lo sviluppatore Fntastic hanno annunciato The Day Before, un MMO survival open world. È ambientato in un'America post-pandemia invasa dagli zombi pronti a farci a pezzi, mentre coloro che sono sopravvissuti combattono l'uno contro l'altro per tutte le risorse su cui possono mettere le mani. I giocatori si sveglieranno in "un mondo che non ricordi più, cercando di trovare risposte e risorse per sopravvivere". Potete vedere il trailer ufficiale qui sopra.

Il filmato di presentazione mostra una buona quantità di gameplay. Impossibile non pensare subito a The Division. A un primo sguardo sembra un gioco molto solido: ovviamente non potremo saperlo con certezza fino a quando non avremo modo di provarlo.

I giocatori dovranno esplorare grandi ambienti all'interno dell'open world, raccoglieranno bottini e risorse per sopravvivere. Ci sarà modo di utilizzare auto per guidare negli ambienti di gioco, ed entrare in case e grattacieli abbandonati e affrontare mostri infetti mangiatori di carne usando "armi realistiche". Dovremo anche creare e far crescere una nostra colonia di sopravvissuti.

The Day Before uscirà per PC nel secondo trimestre del 2021, la data di uscita è quindi molto vicina: probabilmente avremo modo di scoprire di più a riguardo nel corso dei prossimi mesi. Ancora non sappiamo se lo sviluppatore prevede di rilasciare una beta (aperta o chiusa) per questo nuovo gioco. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni a riguardo.

