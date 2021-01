God of War: video mostra la replica perfetta dell'ascia di Kratos

Chi non vorrebbe possedere l'ascia di Kratos, la Leviatano, apparsa in God of War (PS4)? Si tratta di un'arma esteticamente molto bella e tutta la storia di cui è testimone ha emozionato i fan. I normali videogiocatori, però, non hanno certo le capacità di ricrearla: per fortuna c'è chi può farlo per noi. Adam Savage, ex-conduttore di Mythbusters, ha creato l'arma e, soprattutto, l'ha fatto in un solo giorno: ha quindi registrato il proprio lavoro e ha condiviso il tutto in un video su YouTube.

Se non conoscete l'arma, dovete sapere che è stata creata dai nani Sindri e Brok ed era di proprietà della seconda moglie di Kratos. Si tratta dell'arma principale del gioco ed è dotata di poteri congelanti: ovviamente, la replica di Adam Savage non è magica (per quanto ne sappiamo!).

Savage ha ricreato l'ascia di God of War per poterla donare al nipote come regalo di compleanno. Il filmato è molto lungo, ma grazie a un montaggio preciso è interessante da seguire. Il risultato finale è notevole, dobbiamo ammetterlo.

Già sappiamo che le avventure di Kratos continueranno con un nuovo capitolo che arriverà, per certo, su PS5. Per ora, però, non abbiamo idea di quale sia il nome ufficiale (tutti chiamano il gioco Ragnarok) e non sappiamo nulla dei contenuti. La data di uscita dovrebbe essere il 2021, ma non siamo certi che Santa Monica Studios possa realmente farcela entro l'anno.

Infine, secondo nuove informazioni è in arrivo un nuovo gioco da Santa Monica, non solo God of War in lavorazione.