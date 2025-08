Apex Legends come gira su Nintendo Switch 2? Svelate risoluzione e performance dell'upgrade

Apex Legends oggi debutta su Nintendo Switch 2 e a quanto pare i giocatori possono aspettarsi un sostanziale balzo in termini di risoluzione e performance rispetto alla precedente console, almeno stando a quanto affermano le note ufficiali di lancio di Showdown,il grosso aggiornamento che dà via alla ventiseiesima stagione del battle royale di Respawn Entertainment.

Numeri nettamente superiori a Switch 1

Per fare un paragone, stando ai test di Digital Foundry, la versione Nintendo Switch 1 di Apex Legends propone un framerate bloccato a 30 fps e una conta dei pixel molto bassa: parliamo di una risoluzione dinamica a 720p con il dock e 576p dinamici in modalità portatile. In sostanza, lo stacco in termini di performance e risoluzione sembrerebbe enorme, ma è bene comunque aspettare le analisi tecniche e i confronti del caso per avere un quadro più completo.





Oltre al miglioramento tecnico, Apex Legends su Nintendo Switch 2 introduce anche contenuti esclusivi per celebrare il lancio. I giocatori che accedono al gioco entro il 16 settembre riceveranno gratuitamente la skin leggendaria "P.A.T.H." per Pathfinder, un bonus pensato per incentivare il passaggio alla nuova piattaforma