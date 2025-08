Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 firmato da Luxlo rasenta la perfezione

Shadowheart è una chierica del Dominio dell'Inganno, devota alla dea Shar, e può essere reclutata nel party o impersonata come personaggio Origin. Nonostante i suoi poteri divini e la sua natura non malvagia, venera una divinità associata alla morte e al sotterfugio. Dietro la sua apparenza dura, nasconde un lato tenero e un segreto inquietante. Le sue missioni offrono un'immersione profonda nella sua storia, svelando misteri e dilemmi etici che arricchiscono l'avventura di gioco e determinano il destino di questo personaggio.

Baldur's Gate 3 ha da poco spento la sua seconda candelina, ma tuttora è uno dei giochi più giocati su PC e console e continua ad appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo. Il GDR di Larian Studios ha un forte ascendente anche nel panorama dei cosplayer e a questo proposito vi proponiamo il cosplay di Shadowheart firmato da Luxlo .

Un cosplay di Shadowheart molto fedele all'originale

Luxlo ci propone una Shadowheart nel suo outfit da campo, composto da un corpetto e pantaloni neri aderenti con rifiniture in argento e oro, con la sua iconica lancia a completare il tutto. Un classico, ma molto ben eseguito in questo caso, come potrete vedere voi stessi negli scatti qui sotto.

