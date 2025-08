L'open beta di Battlefield 6 è stata presentata con un trailer, via al pre-caricamento

Electronic Arts e i Battlefield Studios hanno pubblicato un trailer per presentare l'open beta di Battlefield 6 e i suoi tanti contenuti, dando contestualmente il via al pre-caricamento del pacchetto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Scaricabile gratuitamente da Steam, PlayStation Store e Xbox Store, la "beta più grande di sempre" per la serie Battlefield punta a coinvolgere un pubblico ampissimo e a porre le basi per il lancio della versione completa del gioco, in arrivo a ottobre.

Con un accesso anticipato a partire dal 7 agosto per gli utenti che ne hanno diritto, la beta si svolgerà nell'ambito di due diverse sessioni: la prima anddrà dal 9 al 10 agosto, la seconda dal 14 al 17 agosto.

Tre le mappe disponibili inizialmente nella beta, ovverosia Siege of Cairo, Liberation Peak e Iberian Offensive. Durante il secondo fine settimana, tuttavia, debuttarà un ulteriore scenario, Empire State.