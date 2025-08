Senua's Saga: Hellblade 2 presenta la modalità con il commento degli sviluppatori

Come già riportato, la nuova edizione del titolo di Ninja Theory includerà una nuova opzione grafica a 60 fps su console, la novità della modalità The Dark Rot con morte permanente e un Photo Mode potenziato.

Senua's Saga: Hellblade II Enhanced ha una data di uscita per PC, Xbox e PS5: alcuni contenuti sono gratis

"Una volta completato il gioco potrete sbloccare la modalità Developer Commentary ", dice il produce Sasan Sepehr nel video che trovate qui sotto. "Mentre giocate avrete la possibilità di ascoltare il nostro team e scoprire come abbiamo creato la storia di Senua."

Un grande ritorno su PlayStation

Come probabilmente ricorderete, l'originale Hellblade: Senua's Sacrifice è uscito in esclusiva temporale su PC e PS4, approdando solo diversi mesi dopo su Xbox One e quindi su Nintendo Switch.

L'arrivo del secondo capitolo su PS5, ormai imminente, si pone dunque come un importante ritorno per la serie di Ninja Theory sulla piattaforma Sony.