Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced ha una data di uscita per PC, Xbox e PS5: alcuni contenuti sono gratis

Microsoft ha annunciato che Senua's Saga: Hellblade II Enhanced sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S come aggiornamento gratuito e in versione PS5 a 49,99€ (standard) e 69,99€ (deluxe). La data di uscita è il 12 agosto 2025 .

Le novità della versione Enhanced di Senua’s Saga: Hellblade II

La versione deluxe di Senua's Saga: Hellblade II Enhanced include:

Senua's Saga: Hellblade II Enhanced - Gioco completo

Hellblade: Senua's Sacrifice (versione ottimizzata per PS5)

La colonna sonora originale di Hellblade: Senua's Sacrifice

Se possedete già la versione PS4 di Hellblade: Senua's Sacrifice, la versione ottimizzata per PS5 sarà disponibile come aggiornamento gratuito.

Tornando a Senua's Saga: Hellblade II Enhanced, propone una modalità Prestazioni per giocare a 60 FPS su console mentre su PC è presente anche una modalità grafica "Very High" per una fedeltà visiva ancora più alta; chiunque preferisca Steam Deck, deve sapere che la versione Enhanced sarà Verificata (per la prima volta per il gioco) per la piattaforma di Valve.

In termini ludici, troverete anche la modalità The Dark Rot che permette di vivere l'avventura in modo unico: ogni volta che si fallisce la corruzione cresce nel corso di Senua, anche a livello visivo, e quando raggiunge la testa si subisce un game over definitivo e si deve ricominciare da capo.

Per chi invece ama godersi il panorama e rilassarsi, è presente una Modalità Foto potenziata con anche nuovi strumenti per catturare video cinematografici personalizzati. Infine, troverete anche un commentario di 4 ore degli sviluppatori che spiegano il processo creativo dietro l'opera.

Vi lasciamo infine alla recensione di Senua's Saga: Hellblade 2.