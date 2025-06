Google: la ricerca sarà sempre più intelligente, l'AI anticiperà le tue domande in base all'attività

Un nuovo orizzonte è in vista per quanto concerne l'intelligenza artificiale e il suo utilizzo in fasi di ricerca online. Stando alle ultime novità in casa Google, l'azienda di Mountain View sta testando una nuova funzione secondo la quale l'IA potrà anticipare le nostre richieste, domande e ricerche, basandosi su quelle che sono le attività precedenti. In precedenza, la modalità IA mostrava dei prompt generici.

L'obiettivo, ora, è quello di offrire dei suggerimenti dinamici e su misura per ogni utente con l'etichetta "Basato sulla tua attività Google". Si tratterebbe, dunque, di una novità che andrebbe a rendere l'attività online ancor più precisa, personalizzata e focalizzata sulle esigenze dell'utente.