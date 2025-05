Google Project Astra: il progetto AI più ambizioso dell'azienda si aggiorna con nuove funzioni incredibili

Lanciato nel corso dello scorso anno e presentato alla conferenza Google I/O del 2024, Project Astra è tornato a far parlare di sé e ad essere protagonista anche all'edizione 2025 della kermesse attuale dell'azienda di Mountain View. Sono state presentate alcune novità relative a questo progetto AI che lo rendono tra i più ambiziosi mai realizzati in questo campo. Attualmente il progetto è fra le mani di alcuni tester e, fin da subito, Google ha chiarito che ci vorrà un po' di tempo prima di renderlo un prodotto di consumo e dunque di allargare la disponibilità ad una fetta di utenti. Greg Wayne, direttore di ricerca presso Google DeepMind ha definito Astra come "una sorta di concept car di un assistente AI universale", suggerendo quindi di come Astra sarà in grado di cooperare con Gemini.

Intelligenza artificiale sempre più attenta alle esigenze degli utenti Una delle novità più interessanti - e per certi versi anche sorprendenti - relative ad Astra è la sua capacità di intervenire e agire senza che gli venga richiesto. Astra non sarà solo in grado di rispondere alle domande che gli verranno poste ma avrà la capacità di suggerire all'utente delle soluzioni senza che avvenga prima una richiesta. Project Astra di Google Questo avverrà tramite l'utilizzo e l'integrazione con la fotocamera dello smartphone: sarà in grado di ascoltare, recepire delle informazioni e intervenire al momento giusto per supportare l'utente. Per esempio: qualora stiate svolgendo un compito, Astra individuerà eventuali errori e vi suggerirà una correzione prima che li finiate. Oppure, grazie alla già citata integrazione con la fotocamera, potrà dirvi dove avete dimenticato un qualsivoglia oggetto grazie alla sua capacità di registrare i luoghi in cui siete stati.