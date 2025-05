Embracer intende pubblicare 76 giochi in meno di un anno, con le compagnie che gli rimangono

Embracer , il conglomerato svedese che negli anni ha comprato innumerevoli team ed IP per poi chiuderne una buona fetta e dividersi in varie sotto-compagnie, non è proprio al meglio della forma, ma comunque ha in programma di pubblicare ben 76 videogiochi nell'anno fiscale 2025/26 (ovvero entro la fine di marzo 2026).

La situazione di Embracer e i giochi in arrivo

Tra i giochi più noti in arrivo da parte di Embracer troviamo Metal Eden, Gothic 1 Remake, Reanimal, Fellowship, Wreckreation, il prossimo gioco di SpongeBob SquarePants, Norse: Oath of Blood e Deep Rock Galactic: Rogue Core.

Va detto però che molti giochi di Embracer devono ancora essere annunciati, quindi non abbiamo una visione chiara dell'offerta di quest'anno della compagnia.

L'azienda ha dichiarato che i giochi AAA "continuano a essere fattori finanziari fondamentali in anni e trimestri specifici". Ha messo in evidenza titoli come Killing Floor 3 e Marvel 1943: Rise of Hydra di Amy Hennig, quest'ultimo sviluppato da Skydance Games e pubblicato da Plaion.

Marvel 1943: Rise of Hydra era stato previsto per il lancio intorno a Natale di quest'anno, ma è stato recentemente posticipato al 2026 per "ripulire l'opera" e garantire ai giocatori "la migliore esperienza possibile" al momento dell'uscita. "Ci aspettiamo che Marvel 1943: Rise of Hydra avrà un fatturato notevole, ma con margini più bassi a causa della condivisione di economie con altri partner", ha scritto Embracer.

Embracer ha anche accennato a un terzo gioco AAA in programma, che la società aveva previsto di far debuttare nell'anno fiscale 25/26, ma che "probabilmente avrà bisogno di qualche altro trimestre per essere perfezionato". Pertanto, questo gioco uscirà probabilmente nell'anno fiscale successivo. "Ci aspettiamo che questo gioco specifico abbia dinamiche finanziarie più simili a quelle di Kingdom Come: Deliverance 2", ha dichiarato Embracer.

Oltre a pubblicare questi 76 giochi nel corso del prossimo anno, Embracer intende anche scorporare Coffee Stain Group in una società autonoma entro la fine del 2025.