Gli studi di Embracer Group potrebbero aver ricevuto i kit di sviluppo di Nintendo Switch 2 molto in ritardo

Stando a quanto riportato da Imran Khan sul forum Resetera, Embracer Group avrebbe ricevuto i kit di sviluppo di Nintendo Switch 2 con forte ritardo. Per la precisione, otto mesi fa la situazione era questa. Il motivo? Nintendo era preoccupata per la situazione del gruppo, ossia per l'alto numero di studi chiusi o ridotti.

Troppo caos

In realtà, inizialmente Khan non aveva fatto il nome di Embracer, limitandosi a commentare le parole di John Linneman di Digital Foundry sulla grande quantità di studi di terze parti che non hanno ancora ricevuto i kit di sviluppo di Nintendo Switch 2: "So di almeno un'importante terza parte che non ha ricevuto nulla perché Nintendo l'ha ritenuta troppo incasinata al momento. Temeva che i kit di sviluppo finissero a studi che sarebbero poi stati chiusi, e che di conseguenza potessero andare perduti."

Nintendo Switch 2 nel dock

Di fronte alle molte richieste private ricevute, in cui gli veniva chiesto chi fosse questa "importante terza parte", Khan ha specificato: "Giusto per mettere a tacere le notifiche, sì, si trattava di Embracer. Non so se i piani di Nintendo siano cambiati (questa storia risale a circa otto mesi fa), ma so che compagnie che si sono staccate da Embracer alla fine sono tornate da Nintendo, hanno rinegoziato, e Nintendo si è mostrata più disponibile."

Naturalmente è giusto specificare che queste sono le parole riportate da Khan, non confermate né da Nintendo, nè da Embracer Group. Per verificarle basterà attendere l'annuncio dei giochi per Nintendo Switch 2 in arrivo entro un anno dal lancio della console e vedere se c'è qualcosa che proviene dalle etichette in mano a Embracer.