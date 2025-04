Oggi inizia una nuova era per PlayStation con Hideaki Nishino

Come annunciato mesi fa, oggi 1° aprile il nuovo assetto dirigenziale di Sony Group Corporation è diventato effettivo. Con effetto immediato, Sony Group ha nominato Hiroki Totoki (precedentemente Presidente, COO e CFO dall'aprile 2023) come nuovo Presidente e CEO della compagnia, mentre il CEO precedente, Kenichiro Yoshida (dall'aprile 2018 all'aprile 2025), è stato nominato Presidente Esecutivo.

Il nuovo assetto

Per quanto riguarda strettamente il settore gaming, quindi in particolare il mondo PlayStation: in seguito all'uscita del precedente Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan (dall'aprile 2019 all'aprile 2024), Hiroki Totoki (membro del consiglio di amministrazione di SIE dall'ottobre 2023 all'aprile 2025) è stato nominato CEO ad interim per due mesi fino a giugno 2024.

Hermen Hulst di PlayStation

Quel mese fu annunciata l'istituzione del modello a due CEO, con Hideaki Nishino come CEO del Platform Business Group e Hermen Hulst come CEO dello Studio Business Group. Ora, nonostante i due ruoli rimarranno attivi, con la promozione di Hiroki Totoki, che non è più un semplice consigliere di amministrazione, Hideaki Nishino è stato nominato nuovo Presidente e CEO di SIE, diventando il vero successore di Jim Ryan, così da dare vita a un'era completamente nuova per PlayStation, di cui vedremo i risultati nel corso dei prossimi anni.

Hideaki Nishino è entrato in SIE nel gennaio 2006 e ha ricoperto diversi ruoli prima di diventare il responsabile della divisione Platform Planning & Management (ora chiamata Platform Experience Group) in SIE nell'aprile 2018, la quale, tra i vari progetti, ha supervisionato il lancio di PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PlayStation VR2 e PlayStation Portal.

Tra l'altro, sia Nishino (responsabile del business Game & Network Services) che Hulst (responsabile del business Game Studio) hanno ottenuto ruoli dirigenziali presso Sony Group Corporation, effettivi sempre da oggi.