Lo sviluppo di BioShock 4 non va affatto bene e un remake è stato cancellato

Secondo il noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier , i lavori su BioShock 4 non stanno andando bene. Lo sviluppo prosegue in pratica oramai da dieci anni.

Nelle ultime generazioni Take-Two ha sempre cercato di puntare su BioShock, una serie sparatutto amata ma che in qualche misura ha sempre faticato in fase di sviluppo : la cosa è vera anche per il nuovo capitolo.

Cosa succede dietro le quinte a BioShock 4

Secondo quanto riportato da Schreier, Take-Two Interactive Software sta "rivedendo alcune parti del prossimo BioShock e riorganizzando il management dopo che alcuni dirigenti senior hanno espresso insoddisfazione per lo sviluppo del progetto, secondo quanto riferito da persone informate sulla situazione."

"Il nuovo BioShock, prodotto da Cloud Chamber, ha recentemente fallito una revisione da parte dei dirigenti di 2K Games, la filiale editoriale di Take-Two, hanno affermato persone che non erano autorizzate a discutere informazioni private e hanno chiesto di non essere identificate.del gioco è stata identificata come un'area che necessitava particolarmente di miglioramenti e, hanno affermato le fonti."

"Stiamo lavorando sodo per garantire a BioShock il miglior futuro possibile", ha dichiarato 2K Games in una nota in risposta alle domande di Bloomberg. "Al momento abbiamo un buon gioco, ma ci impegniamo a realizzarne uno eccezionale. Stiamo lavorando a stretto contatto con la dirigenza dello studio per definire questo percorso". Un portavoce ha confermato il cambio al vertice e ha aggiunto che l'azienda è "pienamente impegnata a garantire che BioShock superi le elevate aspettative dei nostri fan".

Schreier afferma inoltre che un remake del primo BioShock era in sviluppo ma è stato cancellato a inizio anno. Ricordiamo che BioShock 4 non è in sviluppo sotto il creatore originale della serie, che si sta occupando di un nuovo titolo, Judas, con un diverso team.