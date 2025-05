Un annuncio su BioShock sarebbe in arrivo e riguarderebbe Rapture, per un'indiscrezione

Un nuovo gioco, un remake o un film?

Non ci sono dunque informazioni ufficiali ma presunte soffiate e conseguenti disquisizioni su quale possa essere la natura di questo nuovo BioShock: se davvero l'ambientazione dovesse confermarsi essere Rapture allora un'operazione in stile remake potrebbe essere la soluzione più indicata, ma potrebbe anche essere un capitolo nuovo, un reboot o un adattamento.

"Non sappiamo quale sarà l'argomento dell'annuncio. Potrebbe trattarsi della rivelazione dei primi dettagli su uno dei progetti annunciati diversi anni fa, come BioShock 4 o il prossimo film di Netflix", ha spigato Kurakasis, leaker che ha contribuito all'approfondimento da parte di MP1ST.

Nel maggio 2023 era stato riferito che lo sviluppo di BioShock 4 risultava problematico, facendo pensare a uno stato di notevole incertezza, dunque questa novità rappresenta una notizia indubbiamente positiva per tutti.

Nel frattempo, in ogni caso, il team ha continuato ad assumere per quello che sembra essere il progetto BioShock 4, dunque il gioco sembra essere ancora in sviluppo. In ogni caso, l'annuncio in questione potrebbe riguardare anche il film Netflix su BioShock, che abbiamo saputo essere ancora vivo e che potrebbe dunque mostrarsi a breve.