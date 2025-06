Il nuovo Humble Bundle è dedicato alle serie Mafia e Bioshock, acquistabili a un prezzo eccezionale

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle, chiamato 2K Classic Trilogies: Mafia X Bioshock, che permette di portare a casa le serie Mafia e Bioshock per poco più di 15 euro. Serve evidentemente a farle conoscere a più gente possibile, in particolare la prima, per favorire il lancio di Mafia: Terra Madre, il nuovo capitolo in uscita l'8 agosto 2025. Trattandosi in linea generale di giochi di grande qualità, vale comunque la pena di giocarli.