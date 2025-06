Don’t Nod sta licenziando nello studio di Lost Records: Bloom & Rage

Ci sono dei licenziamenti in corso all'interno di Don't Nod. Più precisamente, i colpiti lavoravano per Don't Nod Montreal, lo studio che si è occupato di Lost Records: Bloom & Rage. Evidentemente non ha raggiunto i numeri sperati.

La compagnia non ha comunicato nulla in merito, ma ci sono già diversi allontanamente confermati, come quello del technical artist Laurent Dufrense, e quello della QA lead Sandra Cormier.