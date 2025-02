Il trailer di lancio di Lost Records: Bloom & Rage ci ricorda che è disponibile da oggi

Lo studio di sviluppo francese DON'T NOD ha pubblicato il trailer di lancio di Lost Records: Bloom & Rage, per ricordarci che è disponibile a partire da oggi. In realtà oggi è stata lanciata la Cassetta 1, in attesa della Cassetta 2, che uscirà il 15 aprirle 2025 e sarà distribuita come aggiornamento gratuito. Quindi non dovrete fare ulteriori acquisti per avere il gioco completo.