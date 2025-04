Le vendite di Lost Records: Bloom & Rage hanno soddisfatto le aspettative?

Nel suo ultimo rapporto finanziario, Don't Nod ha annunciato che le vendite di Lost Records: Bloom & Rage sono in linea con le aspettative del team di sviluppo, già autore del celebre Life is Strange.

Lo studio ha parlato di un ottimo inizio per il primo trimestre dell'anno all'interno del report, specificando che uno dei motivi è proprio Lost Records: Bloom & Rage, che nelle scorse ore ha visto il lancio della seconda e ultima parte.

"Finanziato grazie a una collaborazione strategica con Sony, il gioco ha totalizzato vendite in linea con le previsioni, nonostante un mercato sempre più selettivo", si legge nel documento stilato da Don't Nod.

Considerando appunto i risultati non sempre entusiasmanti ottenuti dai diversi episodi di Life is Strange dopo la prima stagione, era nell'aria una certa preoccupazione in merito alle vendite di Lost Records: Bloom & Rage, ma pare che le cose siano andate bene.