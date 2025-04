Assassin's Creed Shadows è andato bene su EDGE, ecco i voti dell''ultimo numero

Assassin's Creed Shadows ha ricevuto un 8 su EDGE, il che rappresenta senz'altro un'ottima notizia per l'ultimo capitolo della serie Ubisoft, spesso soggetta a feroci critiche e qui alle prese con una delle riviste più intransigenti di sempre.

Assassin's Creed Shadows - 8

Atomfall - 6

Blue Prince - 9

South of Midnight - 7

The First Berserker: Khazan - 6

Promise Mascot Agency - 6

Commandos: Origins - 7

Fragpunk - 6

Despelote - 9

Sonokuni - 6

Koira - 7

Come si può vedere, fra i voti pubblicati sul numero 410 della rivista inglese ci sono alcune importanti conferme, a partire dal sontuoso 9 assegnato dalla redazione a Blue Prince, che sembra aver convinto praticamente tutti.

Certo, non mancano le valutazioni sorprendenti, vedi i 6 assegnati ad Atomfall e The First Berserker: Khazan, ma anche l'eccellente 9 che si è portato a casa l'originale "calcio narrativo" in prima persona Despelote.