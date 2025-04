L'opera di debutto di Dogubomb riesce a confondere i contorni di diversi generi all'interno del suo labirinto, intrecciando enigmi e meccaniche in stile roguelite, nascondendo strati di caratterizzazione sotto una superficie solo all'apparenza asettica, ma soprattutto riuscendo a intessere un mistero che necessita d'essere osservato da dozzine di prospettive differenti, un po' come accade al romanzo Casa di foglie, con il quale può vantare ben più di qualche semplice somiglianza figlia dell'ambientazione. Quello di scrivere la recensione di Blue Prince è un compito ingrato, perché ci sarebbe tantissimo da raccontare ma tocca farlo a mezza bocca, preservando il più possibile l'integrità dell'esperienza e occultando ciò che si nasconde al di là della facciata.

Nel 1985 lo scrittore e illustratore Christopher Manson pubblicò "Maze: Solve the World's Most Challenging Puzzle", manoscritto interamente fondato su rompicapi che lo stesso autore descrisse come: "Un labirinto che si presenta sotto le mentite spoglie di un libro". Se già nel 1994 Interplay decise di produrne l'adattamento videoludico con The Riddle of the Maze, a partire dal 2016 l'artista Tonda Ros ha iniziato a lavorare al prototipo del videogioco che avrebbe monopolizzato i successivi otto anni della sua vita pescando ispirazione proprio dal lavoro di Manson - che è stato direttamente coinvolto nel progetto - e riuscendo infine a condensare la medesima filosofia all'interno della sua affascinante magione virtuale.

Giorno 1

È il 7 novembre quando il giovane Simon P. Jones si presenta di fronte all'ingresso principale della tenuta del Mount Molly, l'immensa magione che sovrasta il villaggio fittizio di Reddington. Il suo prozio, il barone Herbert S. Sinclair, è recentemente venuto a mancare e ha espresso come ultima volontà il desiderio di lasciare la villa nelle mani del nipote, dettando una sola e criptica condizione: per poterla ereditare assieme a tutti i titoli annessi, il ragazzo dovrà riuscire a trovare la misteriosa e sfuggente quarantaseiesima stanza che si nasconde da qualche parte in mezzo al labirinto dei corridoi.

La veduta esterna della tenuta

Le regole sono semplicissime: non potrà introdurre oggetti dall'esterno, non potrà portare oggetti all'esterno, infine gli sarà assolutamente proibito trascorrere la notte all'interno delle mura. Quest'ultimo punto costituisce anche la spina dorsale dell'intera formula di gameplay, perché la tenuta del Mount Molly non è affatto un edificio normale: tutte le mattine, al sorgere del sole, l'architettura si resetta completamente, costringendo chiunque metta piede nell'atrio a ridisegnarla passo dopo passo, una porta dopo l'altra, trovandosi al cospetto di un costrutto in costante trasformazione.

Blue Prince è un videogioco basato su enigmi con meccaniche roguelite nel quale bisogna riprogettare continuamente la tenuta del Mount Molly scegliendo quale stanza posizionare in ciascuna casella della planimetria 5x9: ogni volta che si attraversa una porta viene offerta una selezione di tre stanze e quella prescelta si materializzerà istantaneamente dall'altro lato, consentendo a Simon di esplorarla e di interagire con tutto ciò che incontrerà all'interno, con il fine ultimo di scavare sempre più a fondo per avvicinarsi alla numero 46, un compito che si rivelerà tutt'altro che semplice e banale.

La meccanica principale è il drafting di stanze da posizionare all'interno della villa

La ricerca, anzitutto, è scandita dalla presenza di risorse che bisogna costantemente tenere sott'occhio, a partire dai "Passi": ogni volta che si varca la soglia di una stanza un passo viene sottratto dal contatore e al raggiungimento dello zero toccherà ritirarsi per riposare, resettando l'architettura della magione. Allo stesso modo, le numerose porte sigillate richiedono di accumulare chiavi o ottenere tessere magnetiche per evitare di trovarsi di fronte a un vicolo cieco, situazione che si verifica molto di frequente anche a causa degli incastri sfortunati fra i progetti e della presenza di stanze prive di una seconda uscita, costringendo Simon a ritirarsi e ricominciare da zero.

In parole povere, l'opera di Tonda Ros ha preso forma sullo scheletro dei giochi da tavolo: si "pesca" una nuova stanza da un "mazzo", la si posiziona sul "tabellone" in maniera strategica per ottenere benefici, dopodiché si risolvono enigmi per accumulare utensili, oro e gemme al fine di facilitare la navigazione nel labirinto. La grande differenza è che tutto ciò accade nei confini di un videogioco in prima persona, dunque la lettura delle stanze, l'osservazione dell'ambiente circostante, la ricerca di informazioni e soprattutto l'interazione si rivelano assolute protagoniste dell'esperienza, donando una reale tridimensionalità alla filosofia di "gioco" così come intesa da creativi come Christopher Manson, Martin Gardner o autori come Edward Packard.

Le stanze celano al loro interno diversi enigmi, ma le chiavi crittografiche necessarie per arrivare alla soluzione potrebbero nascondersi fra le pagine di manoscritti (solo in inglese) racchiusi nei confini di altre stanze, trasformando l'architettura del Mount Molly in un enorme labirinto spiroidale al centro del quale - all'inizio - sembra sedere in attesa la stanza numero 46. Ogni alba corrisponde a un nuovo inizio, ogni singola stanza esplorata si rivela un pozzo d'informazioni, ogni vicolo cieco si traduce in una nuova lezione appresa, e in men che non si dica ci si trova imprigionati nei meccanismi di Blue Prince, o almeno in quelli più vicini alla superficie.