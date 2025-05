Dietro Blue Prince c'è una storia di arte, ossessione e mail finite nello spam

L'essenza di Blue Prince si può riassumere nel titolo. A qualcuno bastano pochi minuti, qualcun altro ci arriva molto dopo, ma a un certo punto scatta una scintilla e ci si accorge del gioco di parole che c'è tra Blue Prince e blueprints, i progetti onnipresenti nel gioco. Ed è quello che succede giocando al labirintico puzzle game di Tonda Ros: questa sensazione di epifania che hai quando ti rendi conto che una cosa l'hai avuta sotto al naso per tutto il tempo, e da quel momento in poi la vedrai sempre in maniera differente. Dei quadri, dei pezzi di scacchi, dei colori, delle tubature. Quell'eureka! può arrivare in qualsiasi momento, anche quando il gioco è spento e sei fuori casa. Blue Prince è speciale anche per questo, perché sconfina il tempo che si passa col pad alla mano, e quando ti viene in mente una possibile soluzione per un enigma non ti dai pace finché non torni a casa a provarla. Blue Prince: la recensione di un puzzle game unico nel suo genere Questo, curiosamente, è successo anche a chi il gioco lo ha realizzato. "Se lavoro a un gioco per dieci ore al giorno e dopo ho comunque voglia di giocarci... qualcosa vorrà dire", ci ha raccontato Davide Pellino, direttore artistico di Blue Prince. "Per me Blue Prince è stato proprio così: lavoravo dalle otto di mattina alle otto di sera, poi alle otto e mezza smettevo di lavorare e iniziavo a giocarci. Mi sono ritrovato ad accumulare pagine di appunti, schemi, fogli Excel e una quantità di screenshot infiniti, per poi discuterne sul nostro server condiviso". Dal 2015, Pellino aveva già lavorato come grafico 3D ad altri giochi, ma mai aveva partecipato a un progetto tanto affascinante assieme a un autore così criptico e misterioso.

"Ti prego, rispondimi" Per un attimo, Blue Prince ha rischiato di avere un team di artisti completamente diverso. "Nell'ottobre del 2017 trovo nella mia e-mail un messaggio in due righe da un tale Tonda Ros: 'Ti prego, se puoi, rispondimi'", racconta Pellino. "Per me era chiaramente uno scam, un messaggio senza spiegazioni e da un nome palesemente inventato. Giusto per scrupolo controllo nello spam, e lì trovo quattro mail nell'arco di un mese. Tutte firmate da questo Tonda Ros. Esce fuori che le email erano finite nello spam per la quantità di allegati: in pratica mi aveva spiegato per immagini tutto il progetto. Se per certi versi Blue Prince assomiglia a un gioco da tavolo, è perché il suo autore è un grande appassionato di boardgame La prima mail era la spiegazione del gioco: "Ti ho visto, mi piace molto quello che fai, vorrei fossi il direttore artistico." La seconda mail: "Ehi, ciao, sono quello della prima mail. Se sei occupato dimmelo, passo oltre." La terza: "Credo tu sia occupato o non ti interessa, non posso aspettare oltre." L'ultima: "Guarda, o mi rispondi o passo appresso." E quindi ero a tanto così da ritrovare oggi queste mail nello spam. A quel punto ho risposto subito d'impulso e lui mi richiamò immediatamente. Come se non bastasse ero terrorizzato: dovevo dimostrarmi in grado di fare il direttore artistico... non avendo idea di che cosa fosse un direttore artistico. E quindi è stata una grande improvvisazione. Convincente, credo". Nelle stanze del gioco niente è messo lì per caso e tutto (o quasi) ha un senso preciso nella visione più ampia di Tonda Ros C'era voluta qualche mail di troppo, ma Blue Prince aveva finalmente il suo direttore artistico. E ce n'era bisogno. Appassionato di giochi da tavolo, Tonda Ros aveva realizzato l'intero prototipo in versione cartacea, per poi portarlo all'interno di Unity in totale autonomia e nell'arco di sei mesi. Quando Pellino si è aggiunto al progetto, il gioco era già funzionante, ma la grande villa del defunto Herbert Sinclair era in quello stadio che in gergo è chiamato graybox: "Le stanze erano quadrati, una sedia era un cubo con scritto "sedia", un mobile era un cubo con scritto "mobile". Non c'era audio, non c'erano menu, non c'erano interfacce. Eppure tutto funzionava già".

Un semestre lungo otto anni Se Pellino non aveva granché idea di come si facesse l'art director, anche Tonda Ros aveva decisamente sottostimato il lavoro che aspettava il team Dogubomb. In una delle mail che erano finite nello spam del grafico italiano, si parlava di una produzione di sei mesi, non oltre. "Questa mail è diventata una gag ricorrente tra di noi, visto che sono passati otto anni. Dopo i primi sei mesi avevamo realizzato fatto forse il 2% di quello che c'era da fare, ed eravamo solo io e lui". Per riuscire a finire il gioco c'era quindi bisogno di coinvolgere altri grafici, e fu a quel punto che Pellino si rivolse a due suoi contatti, Attilio Di Gaeta e Luca De Felice. La cappella è una delle stanze sfavorevoli del gioco, ma anche in quel caso è sempre bene aguzzare la vista per possibili indizi Per Di Gaeta questo è stato il primo vero ingaggio da 3D artist in un progetto serio, e forse anche per questo era il più entusiasta di tutti. "Al tempo lavoravo nei cantieri al mattino", racconta. "Quindi tornavo spesso veramente sporco, ma per la voglia poi di lavorare a Blue Prince a volte non facevo neanche la doccia, mi mettevo al computer e andavo avanti a lavorare al gioco fino alla notte. Ho fatto così per un paio d'anni, più o meno". Nonostante i ritmi serrati, sia Pellino che Di Gaeta raccontano di un gruppo affiatato e un ambiente lavorativo positivo e tranquillo. Eppure Tonda Ros era preciso, intransigente, e aveva chiaro in testa come doveva essere ogni oggetto e la disposizione di ogni tavolo e di ogni vaso. "Ogni elemento aveva indicazioni e riferimenti precisi: lo schema dei colori, le dimensioni... ovviamente ogni quadro", spiega Di Gaeta. "Niente nel gioco doveva essere posizionato per caso". La stanza della security di Blue Prince. Quando ci entrate la prima volta, una breve cinematica ne sottolinea l'importanza L'autore era arrivato al punto tale da nascondere dettagli e soluzioni sugli enigmi ai suoi stessi collaboratori, in certi casi chiedendo innumerevoli piccoli cambiamenti su oggetti all'apparenza inutili. "A volte era paradossale. Un esempio rimasto impresso è il ventilatore, che era un oggetto di decoro: prima lo voleva più largo, poi più stretto, più alto, meno alto. L'avrò rifatto una decina di volte, e tutte le volte pensavamo 'questo cavolo di ventilatore', ma per lui doveva essere fatto in un modo preciso". Nonostante la pianificazione quasi maniacale di Tonda Ros, durante lo sviluppo di Blue Prince non è però mancato qualche raro momento di improvvisazione e aggiunte fatte in corsa e per puro caso: l'angelo pizzaiolo - presente in diverse stanze della villa - nasce da una battuta fatta all'interno del team, così come alcune mattonelle che Ros ha notato in una foto mandata per scherzo da Pellino e che ha voluto a tutti i costi nel gioco".