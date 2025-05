Fortnite Mobile ritarda negli USA: la revisione Apple sta chiedendo un tempo sospettosamente lungo

Il ritorno dello sparatutto online era previsto per la scorsa settimana, con una prima versione inviata per la revisione ad Apple il 9 maggio. Questa revisione ha richiesto però più tempo del previsto e quindi Epic Games ha dovuto far ripartire tutto da capo inviando una nuova versione .

Pare che la situazione tra Epic Games e Apple non sia ancora realmente risolta. Fortnite Mobile sta per tornare su iOS negli USA , ma ci sono problemi con la revisione dell'app e quindi l'editore del battle royale deve ripartire da capo.

I dettagli noti di Fortnite su iOS

Il CEO di Epic Games ha infatti spiegato che i nuovi contenuti di Fortnite devono essere pubblicati in contemporanea su tutte le piattaforme, quindi la versione precedentemente inviata ad Apple per la revisione è stata tolta e sostituita con una nuova perché non è più quella corretta, visto che domani arriverà un nuovo aggiornamento.

Apple afferma che il 90% delle app inviate per la revisione viene controllata entro 24 ore ed è quindi strano che Fortnite dopo giorni e giorni non abbia ricevuto il via libera. Ora tutto il processo è ripartito da capo. Un utente ha chiesto al CEO di Epic Games perché non abbiano calcolato meglio i tempi, al che il dirigente ha risposto che ci si aspetta che una piattaforma lavori per supportare gli sviluppatori di app e che non è possibile gestire un'applicazione in continua evoluzione come Fortnite se il detentore della piattaforma ostruisce i lavori.

Ovviamente viene da pensare che Apple stia trovando modi per rendere la vita difficile a Epic Games, visti i loro trascorsi, ma non possiamo affermarlo realmente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non possiamo sapere quanto tempo ci vorrà ancora per vedere Fortnite di nuovo su iOS negli USA.