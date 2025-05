Apple presenta ricorso contro la sentenza Epic: la battaglia sull'App Store continua

Apple ha depositato lunedì un avviso di appello presso la Corte del Nono Circuito, contestando la recente sentenza che le impedisce di riscuotere commissioni dagli sviluppatori per gli acquisti effettuati al di fuori dell'App Store. Questa mossa segna un nuovo capitolo nella lunga disputa legale con Epic Games, iniziata nel 2021.

La vicenda legale tra Apple ed Epic Games, culminata inizialmente con un'ordinanza del tribunale che vietava ad Apple di ostacolare gli sviluppatori nel comunicare agli utenti la possibilità di effettuare acquisti al di fuori dell'applicazione, si è riaccesa l'anno scorso. Epic Games ha infatti accusato Apple di aver violato tale ordinanza. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers non solo ha accolto le argomentazioni di Epic Games, ma ha anche ritenuto che il vicepresidente delle finanze di Apple, Alex Roman, avesse mentito sotto giuramento, deferendo il caso al procuratore federale distrettuale per una potenziale indagine penale. Inoltre, Apple è stata sanzionata per "uso improprio del segreto professionale per ritardare il procedimento".