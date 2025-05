Cuphead 2 è in sviluppo? Studio MDHR sta lavorando a un nuovo gioco che sembra dello stesso genere

Dopo la lunghissima lavorazione di Cuphead e della relativa espansione, Studio MDHR avrà probabilmente bisogno di tempo prima di poter svelare il nuovo gioco in sviluppo, ma intanto i lavori a quanto pare stanno precedendo e lo studio sta anche assumendo nuovo personale per questo progetto, che per alcuni indizi potrebbe far pensare anche a un Cuphead 2.

Considerando che il team principale è estremamente piccolo, è probabile che si debba espandere un po', anche perché il successo raggiunto con Cuphead e con il successivo The Delicious Last Course consentirà probabilmente allo studio di ampliare le proprie ambizioni e mettere in piedi un progetto ancora più grande.

Con 10 milioni di copie vendute tra gioco principale ed espansione, in effetti, Studio MDHR si è ricavato uno spazio importante nel panorama videoludico indie e non solo, dunque attendiamo di vedere cosa altro abbia in serbo per il prossimo futuro.