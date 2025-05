Clair Obscur: Expedition 33 è inarrestabile e raggiunge un nuovo traguardo di vendite

Clair Obscur: Expedition 33 si è rivelato uno dei giochi migliori di questo ricco 2025 e il passaparola entusiastico da parte di critica e pubblico sta spingendo le vendite. Proprio pochi minuti fa gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno annunciato che il gioco ha raggiunto e superato quota 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo a soli 12 giorni dalla pubblicazione .

Numeri impressionanti

Si tratta di un risultato notevole, se consideriamo che si tratta di un'IP originale e l'opera prima di un piccolo studio emergente, che di certo non ha beneficiato di una massiccia campagna marketing e che è disponibile anche tramite Game Pass, con molti utenti che sicuramente lo stanno giocando proprio approfittando del servizio di Microsoft. Potremmo aggiungere che appartiene a un genere di nicchia, ma in realtà Clair Obscur: Expedition 33 e altri JRPG recenti, come Metaphor: ReFantazio, hanno dimostrato che c'è grande interesse da parte del pubblico.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il successo commerciale del gioco è anche al centro di molte discussioni negli ultimi giorni, in quanto per certi versi il risultato raggiunto da Sandfall Interactive può essere di lezione all'industria dei videogiochi tripla A. Ne ha parlato recentemente anche l'ex PlayStation Shuhei Yoshida, che ha lodato Clair Obscur: Expedition 33 per il perfetto bilanciamento tra ambizioni, budget e libertà creativa.