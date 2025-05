Clair Obscur: Expedition 33 è un modello da seguire per l'industria, per l'ex Sony Shuhei Yoshida

Recentemente Yoshida è stato ospite di PlayStation Inside, dove ha discusso del mercato odierno dei videogiochi e del passato a 360 gradi. Ad esempio ha parlato dell'aumento di prezzo dei giochi Nintendo Switch 2 e Xbox e ha svelato di come in parte ha contribuito a rendere un successo la serie Gran Turismo . Tra i tanti temi trattati c'è anche il gioco del momento, per l'appunto l'acclamato Clair Obscur: Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 bilancia perfettamente ambizione, budget e libertà creativa ed è un esempio virtuoso che l'industria dei videogiochi dovrebbe seguire , in quanto dimostra che è possibile creare giochi eccellenti di successo senza costi faraonici, almeno stando alle parole di Shuhei Yoshida , ex presidente di Sony Worldwide Studios e veterano del settore con oltre 30 anni di carriera alle spalle.

Le parole di Yoshida

In particolare, Yoshida ha dichiarato che ha iniziato a perdere l'interesse per i grandi giochi AAA odierni, in quanto troppo lunghi. Al contrario, Clair Obscur: Expedition 33 combina un prezzo budget a una longevità adeguata, bilanciando perfettamente le ambizioni di un tripla A e la libertà creativa di uno studio indipendente.

"Personalmente, sto iniziando a perdere interesse per i giochi AAA troppo lunghi, perché non si vede mai la fine!", ha detto Yoshida ""Penso, ad esempio, che un gioco come Clair Obscur raggiunga il perfetto equilibrio tra l'ambizione di un gioco AAA, un budget e uno studio AA e una visione indipendente".

"Tutto questo insieme, a un prezzo accessibile e con una durata rispettabile, lo renderà un grande gioco, e questa è la strada che l'industria dovrebbe seguire. È un gioco sviluppato da sole 33 persone, il che è incredibile! Spero che il gioco ottenga il successo che merita, perché è ora che i giochi AA riguadagnino la loro quota di mercato".

"In ogni caso, è necessario trovare un equilibrio tra i costi di produzione e i prezzi dei giochi", ha aggiunto. "GTA 6 sicuramente sarà un esempio, ma se guardiamo a Clair Obscur: Expedition 33, il gioco è altrettanto fenomenale dal punto di vista visivo, nonostante il team sia composto solo da una trentina di persone. Credo che questa sia una delle strade da percorrere, perché è possibile realizzare giochi eccellenti con team e budget più ristretti senza compromettere la qualità".