L'aumento dei prezzi dei giochi con Nintendo Switch 2 era inevitabile, per l'ex PlayStation Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida, veterano del settore ed ex-capo dei Worldwide Studios di Sony, ha detto la sua sull'aumento dei prezzi dei videogiochi, che con il lancio di Nintendo Switch 2 per la prima volta raggiungeranno il tetto dei 90 euro in Italia.

Come forse saprete, oltre a un generale aumento dei prezzi rispetto a Switch 1, al lancio della console Mario Kart World costerà 90 euro e probabilmente in futuro altri titoli della grande N verranno prezzati allo stesso modo. Non solo, anche Microsoft ha annunciato dei rincari con i giochi che verranno venduti a questa cifra dal prossimo autunno. Sony non ha ancora annunciato nulla a questo proposito, ma forse è solo questione di tempo.