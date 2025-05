Un video gameplay di Elden Ring Nightreign presenta il boss Libra, uno dei Signori della Notte

IGN.com ha pubblicato un nuovo video gameplay di Elden Ring Nightreign, il primo di una serie che approfondirà alcuni aspetti del titolo da qui al lancio su PC e console. Il filmato di oggi è dedicato a Libra, uno dei boss.

In ogni partita di Elden Ring Nightreign il nostro compito sarà quello di potenziare il nostro personaggio e sopravvivere per tre giorni. Ogni notte dovremo fronteggiare un boss differente e, arrivati alla terza e ultima notte, uno degli otto Signori della Notte, dei nemici ancora più forti e coriacei che rappresentano la sfida finale per ottenere la vittoria.