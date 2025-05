Elden Ring Nightreign ha mostrato un nuovo personaggio e pare essere una delle classi segrete

Il nuovo personaggio di Elden Ring Nightreign

Come potete vedere poco sotto, l'account ufficiale di Elden Ring ha mostrato una immagine di una donna in bianco con fiori sulla testa che si specchia. La descrizione recita: "una anima senza requie non può essere calmata da nient'altro se non la vendetta".

Ovviamente potrebbe essere un personaggio non giocante, ma dei leak ci permettono di andare sul sicuro.

Come potete vedere nel post di Reddit poco sotto, un produttore ha messo in mostra dei gadget a team Elden Ring Nightreign, mostrando tutte e otto le classi del videogioco. Quelle mancanti sono l'Executor (Esecutore), che però avevamo già visto in un trailer e che utilizza una lunga katana e sembra avere la capacità di fare parry, e la Revenant (Spettro).

La descrizione sopra indicata è perfettamente in tema con la classe Revenant, visto che è uno spettro in cerca di vendetta. Più interessante però il fatto che il personaggio è mostrato con una arpa in mano. C'è da capire se sia una nuova arma creata per il videogioco (in Elden Ring non esiste l'arpa) o se sia solo uno strumento per l'abilità speciale del personaggio.

Considerando che è uno strumento musicale, le speculazioni puntano il dito verso delle abilità di evocazione. In Elden Ring si usa una campanella per evocare le creature e alcuni nemici usano degli strumenti (pensiamo al Marinaio tibiale che usa un corno) per richiamare scheletri o altri alleati redivivi. Come sempre, dovremo attendere conferme da parte di FromSoftware.

Infine, ecco il trailer del Raider: ama bere e spaccare tutto in Elden Ring Nightreign.