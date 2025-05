Le tessere di ricarica del PlayStation Store di Instant Gaming vi fanno risparmiare sugli acquisti di maggio

Se con l'inizio di maggio avete intenzione di acquistare qualche nuovo gioco tramite il PS Store, è meglio sfruttare una promozione prima: parliamo degli sconti per le tessere di ricarica del PlayStation Store di Instant Gaming. Sono disponibili vari tagli di Gift Card per le vostre esigenze, ma ad esempio potete ottenere 60€ di credito pagando 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di un piccolo risparmio, ma è veloce da ottenere ed è praticamente credito aggiuntivo a costo zero. Il prezzo indicato è già quello finale. Inoltre, segnaliamo che queste gift card sono valide solo per gli account italiani.